Mientras se emitía la tira " Simona" por la pantalla de El Trece en 2018, Juan Darthés se convirtió en protagonista de los medios de comunicación al ser denunciado públicamente por violación por Thelma Fardín.

Ante la noticia, la incertidumbre de la causa y la condena social que recibía el actor, se continuaban realizando las grabaciones de la ficción juvenil de modo que, Mey Scápola recordó como un calvario haber compartido el set con el artista.

"No fue fácil, sabiendo la denuncia que estaba también era algo que se sabía. Calu Rivero ya había hablado. Era difícil, trabajar con una persona que uno sabía que estaban por denunciar era difícil, cada uno tenía su postura. No fue fácil, no fue agradable", expresó la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

La ficción juvenil se emitió durante 2018, mismo año que el actor fue acusado por Thelma Fardín.

En cuanto a su postura por la causa, la hija de Mercedes Morán fue clara: "Le creía a Thelma, a Calu pero bueno era un lugar donde uno iba a trabajar. Me acuerdo que había quienes decían bueno si no les gusta, no vayan a trabajar pero, ¿por qué las mujeres tenemos que revictimizarnos? Encima que sos víctima, tenés que dejar tu trabajo porque hay una persona acusada?”.

.

"Un día él llamó a toda la gente del elenco, yo por suerte no estaba y creo que dijo si hay algo que molesta de mí yo doy un paso al costado, era raro sacarlo, era raro que no se vaya. Era todo muy difícil", concluyó.