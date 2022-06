Después que saliera a la luz la escandalosa infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez, muchas amigas de la actriz sentaron posición y salieron a bancar a la mediática, ya sea Paula Chaves o la misma Zaira Nara, hermana de la empresaria.

Si bien muchos creían que Mery del Cerro, una de sus amigas más antiguas ya que se conocieron en el mundo de Cris Morena para protagonizar "Casi Ángeles", también le había hecho el vacío debido a su fuerte vínculo con las hermanas Nara, la ex participante de "MasterChef Celebrity 3" rompió el silencio sobre su relación con la novia de Rusherking.

.

“La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada...", comenzó la modelo en diálogo con "Agarrate Catalina" (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, Del Cerro no pudo evitar hablar sobre la pica que hay entre la China y la familia Nara-Icardi y fue contundente al mostrarse imparcial: "No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas".

Y cerró al celebrar el nuevo romance de su amiga con Rusherking, el cual fue muy criticado por algunas personas del mundo del espectáculo: "Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados".