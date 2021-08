A pocos días de la denuncia por violación que inició Thelma Fardín contra Juan Darthés en el 2018, Mery del Cerro conmocionó a todos ante las cámaras de " ShowMatch" cuando habló por primera vez del abuso sexual que sufrió durante su infancia.

La ex actriz de "Casi Ángeles" reveló que ni su pareja, Meme Bouquet, ni su familia sabía sobre este terrible hecho: “Ayer después de 22 años me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años, y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento”.

El momento de valentía de Mery del Cerro en " ShowMatch".

Tres años después, la modelo de 36 años habló con Catalina Dlugi sobre la importancia de contar este tipo de experiencias y cómo puede ayudar a otras víctimas: “Vos no sabes la cantidad de personas que me escribieron después de eso. Por Instagram, millones y millones de personas que me hablaron contándome; pero después mucha gente cercana, conocida mía, que se acercó a contármelo y yo me quedé helada”.

“No tiene que ver con si te cuidan tus papás o no te cuidan tus papás. En algunos casos puede ser que sí, pero es algo que hay que estar alerta, y es muy importante también hablarlo con los chicos”, destacó en "Agarrate Catalina".

Además, Mery celebró que el tema está dejando de ser un asunto tabú ya que se le está dando más importancia en los colegios y desde las edades más tempranas: “Para mí fue absolutamente liberador, me ayudó un montón”.

¡Mirá el momento en que Mery del Cerro contó el abuso sexual que vivió a los 11 años!