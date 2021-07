Mercedes Ninci sufrió una descompensación en "Lo de Mariana" luego de ver una nota sobre el incendio que sufrió un comedor comunitario en la Villa Itatí. La periodista soltó un desconsolado llanto y debió ser asistida por profesionales de la salud en una clínica.

"Me pone mal tanta pobreza. Los que recorremos las villas, lo de la Villa Itatí es tremendo. Que le pase algo a esta gente, tan honesta y tan laburante, es tremendo. No podemos seguir así. Los argentinos nos tenemos que unir. Empecemos a ayudar al otro. Estoy cansada de los descartables. Empecemos a darle un plato de comida al que no tiene. No esperemos que lo hagan los políticos, porque no lo van a hacer", expresó entre lágrimas Ninci al ver las impactantes imágenes.

Pasado el tiempo, la ausencia de la panelista en el ciclo de Mariana Fabbiani llamó la atención y la conductora brindó una explicación: "Tenemos a Mecha en su casa. Ayer se sintió mal durante el programa. Se emocionó, se sintió súper mal, tuvo que tener asistencia. Lo cierto es que Mecha terminó en el sanatorio. Eso es lo que pasó en el corte. Nos recontra asustamos. Cuando Capuya la revisó, tenía la presión altísima. Se fue en ambulancia… Mecha ya está perfecta, en su casa".

Por último, en el programa de El Trece explicaron que a Mercedes le faltaba el aire y le tuvieron que poner suero cuando vino el SAME.