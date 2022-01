La supuesta crisis que atraviesan Nicole Neumann y Manuel Urcera sumó algunos capítulos en las últimas horas. La conductora habría encontrado algunos chats entre el automovilista y una modelo, lo que desató su enojo y el distanciamiento entre ambos. Como si fuera poco, se conoció el nombre de la modelo que sería la tercera en discordia.

Se trata de Melina Eugster, quien trabaja como promotora en diferentes competencias de automovilismo. Lejos de esquivar la polémica, la joven brindó una entrevista y confirmó el contacto que tenía con Urcera y lo complicó con sus palabras, aunque aclaró en todo momento que no se concretó el encuentro entre ambos.

Durante una charla con "A la tarde", Eugster explicó que las charlas tenían meses y el principal interesado fue el corredor. "Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de él de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas, es una escapada que queda muy cerca", comentó en primer lugar.

Además, confesó sus intenciones con la pareja de Neumann: "En una de esas podía llegar a pasar que me diera cabida. Si pasaba, pasaba". Lejos de llevar calma a la situación, se mostró muy sincera a lo largo de la charla que tuvo con Karina Mazzocco y el resto del equipo. "Obvio que no se pudo concretar porque tenía toda la gente atrás , su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi un mucho menos", aclaró.

"Solamente era el encuentro, nada más. Tampoco quería que se peleen Manu Urcera y Nicole Neumann ni que esto salga a la luz", concluyó sobre el trato que mantenía con el automovilista. Todavía no hubo declaraciones públicas por parte de la ex esposa de Fabián Cubero pero se espera que deje algún mensaje en sus redes sociales.