A menos de un mes de la denuncia pública de Erika Basile contra Pablo Rago por abuso sexual, la mujer debe lidiar con comentarios en su contra y también a quienes defienden al actor: Diego Peretti y María Rosa Fugazot son ejemplo de ello.

En la avant premiere de "El Robo del Siglo", Peretti se pronunció sobre la acusación contra su compañero de elenco y lo defendió. "Tengo las mejores referencia de Pablo", garantizó el protagonista del film de Ariel Winograd.

Ante las polémicas declaraciones del actor, Basile disparó: "Me pareció un comentario un tanto machista. También me molesta que se dude de mi palabra, que se ponga en tela de juicio lo que estoy diciendo".

A su turno, Fugazot opinó que "hay que probar las cosas antes de hablar" respecto a la denuncia por violación contra Rago y advirtió: "Tenes varones con pánico que se cruce con una que diga cualquier cosa y te entierre en vida".

La joven también respondió los dichos de la actriz. "Me trataron de loca y mala persona por decir la verdad", manifestó al aire de "El Show del Espectáculo", conducido por Ulises Jaitt en la radio "La Salada" AM 1300.

“Lo pone en victima a él cuando la víctima soy yo. No lo puedo creer, porque yo denuncio le estoy haciendo un mal. ¿El mal que Pablo me hizo a mí no lo tiene en cuenta Peretti? Por eso me siento discriminada también. Gracias a comentarios machistas como los de él después hay chicas que no se animan a denunciar, justamente por estos cuestionamientos", remarcó.