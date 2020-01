En medio de las fuertes denuncias por violación que se destaparon en el ámbito del espectáculo, José María Muscari encabeza una obra teatral que se destaca por su alto contenido erótico sobre el escenario, "Sex". Sin embargo después de llenar las salas durante el verano, el productor reconoció: "Hace cuatro años atrás no podría haberla hecho".

A partir de los colectivos de género y la lucha de derechos de las mujeres, las relaciones detrás de escena se empezaron a cuestionar y se instaló un nivel de mayor respeto. "Festejo y aliento que todos los hombres nos replanteamos nuestro lugar en la sociedad. Venimos de trabajar muy cómodos", consideró Muscari en el piso de "El Run Run del Espectáculo".

El dramaturgo además, contó que conoció a Pablo Rago cuando dirigió "Atracción fatal" y aseguró que "es un compañero impecable". Pero advirtió: "Lo conozco dentro de un contexto laboral en relación al vínculo conmigo como director. Lo que lo se denuncia es una cuestión personal y vincular".

.

Rago está denunciado por violación por Érika Basile, quien contó que la forjó a practicar sexo sin su consentimiento. Así mismo, recordó la causa contra Juan Darthés y consideró: "Son acusaciones de magnitudes diferentes".

"Me parece incomparable lo de Darthés con Pablo Rago. La situación de Pablo es diferente incluso desde la carátula judicial. La denuncia contra Darthés es de violación a una menor y la situación de Pablo es diferente. No me gusta pensar en compararlas, pero son acusaciones de magnitudes diferentes", expresó desde los estudios de Crónica HD.

Además, remarcó: "Está buenísimo que exista el Colectivo de Actrices, pero no le podemos pedir que haga lo que tiene que hacer la Justicia o la sociedad. Me parece que no hay que confundir al Colectivo como el ente regulador de lo que está bien o está mal".