En épocas de cuarentena obligatoria, muchas personas apuestan al sexo virtual como recurso. Sin embargo, hay que estar cautelosos y evitar caer en sitios extraños para prevenir las "ciberestafas". Esto mismo le sucedió a Fanny Mandelbaum cuando se encontró con un sorpresivo mensaje en su correo electrónico.

"Me mandaron treinta mails con diferentes remitentes. Yo los abría y eran iguales. Me pedían dos mil quinientos bitcoins para no publicar mis videos", comenzó a explicar este martes en "Los Ángeles de la Mañana".

Sin embargo, manifestó: "Yo tengo una ventaja. Formo parte del resto del 90 por ciento de los que nunca vio una porno (sic). No me gustan. Tengo un hijo y lo primero que hice fue preguntarle si él había usado mi computadora. Me dijo ‘no necesito la tuya porque tengo la mía’. Así que me quedé tranquila".

A su vez, la conductora recordó que le llegaron más de treinta mails en inglés y en uno de ellos aparecía una antigua contraseña que no utilizaba hacía 12 años. "No sabían si soy mujer u hombre, pero pensaban que era un hombre y me ponían que tenía muy buen gusto, que elegía las mejores porno. Era un mail larguísimo", sostuvo.

La conductora sufrió una ciberestafa.

"Ya caí una vez en el afán de tener un regalo importante. Me mandaron un mail en castellano donde decían que como yo hacía muchísimos años que usaba celular había ganado un premio y que me iban a dar un celular nuevo. Contesté y desde ese día me llegan veinte mails donde hay chicas rusas que me ofrecen sexo. Hay algunos que tienen una palabra groserísima...", reveló entre risas.

"Decía ‘My pussy (mi vagina) ¿querés tener una hermosa noche con tu mujer bien erecto?", expresó tímida Mandelbaum.

¡Tremendo!