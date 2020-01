Mientras una gran parte de los artistas locales migró hacía Mar del Plata para desplegar sus shows teatrales, Nico Vázquez prefirió quedarse en Buenos Aires para preparar el reestreno de "Una semana nada más", la obra que protagoniza en el teatro El Nacional junto a Flor Vigna y Benjamín Rojas.

A dos días del gran debut, el artista de 42 años habló con Crónica HD sobre su gran pasión: actuar. "Tengo la bendición de que me pasan cosas lindas todo el tiempo y agradezco con el trabajo. Encima la gente elige la comedia. La pasan bien y nosotros también arriba del escenario. Me siento bendecido. Es como cualquiera que trabaja de lo que le gusta, yo tengo la suerte de eso", comenzó a decir el actor.

A su vez, manifestó que mucha gente se siente identificada con la trama de la obra. "En este caso, él no aguanta más lo maniática que es su mujer y en vez de animarse a decirle las cosas de frente, le pone un amigo para hacerle la vida imposible", detalló Vázquez. Además, agregó: "Le metimos un montón de cosas que he vivido en pareja, y la gente se sienta y le pasa lo mismo".

La palabra de Nico Vázquez en Crónica HD (Captura TV).

Por otro parte, el ex " Casi Ángeles", ficción en la que conoció a Gimena Accardi, expresó que con la actriz a veces se pelean por situaciones superfluas, como por ejemplo, lavar los platos. "Llegamos a decir que no podemos creer que estamos hablando de esto. Cuando levanto la mesa y quiero ayudar, me dice no. Un día me dice: 'lavás muy mal'", recordó.

De todos modos, la comedia es una de las categorías que más disfruta hacer y le saca una sonrisa, tanto a él como al público. "Siempre digo que lo más difícil que tiene nuestra profesión es hacer comedia, pero a la vez es lo más lindo. Hay crisis que son más fuertes que otras, pero más allá de lo que estemos pasando, el público paga una entrada y viene a olvidarse de los problemas. Hay fechas más especiales donde se vive una situación complicada y es cuando digo: 'Es hoy más que nunca cuando hay que hacer que se rían'. Eso es lo más gratificante, cuando se paran en la platea y se ponen a aplaudir", expresó convencido.

En el plano personal, el artista también hizo referencia a la pérdida de su hermano, Santiago, quien murió a los 27 años el 16 de diciembre del 2016 en Punta Cana, México. "Mi vieja fue la que me levantó y tendría que haber sido yo el que la levante a ella. Lo primero que me dijo fue que no me quería escuchar más decir que no quería trabajar. Me abrazaron más que nunca, pero no es algo que no me venía pasando. Siempre hubo una empatía conmigo que voy a estar agradecido", sostuvo Nico.

Nico Vázquez opinó de las declaraciones de Flor Peña

Flor Peña le contestó a un usuario de Twitter que se quejó por los elevados precios de "Casados con Hijos", la obra que tendrá lugar este año en el teatro Gran Rex. Al respecto, el protagonista de "Una semana nada más" opinó: "Soy respetuoso de los productores que están en frente porque yo soy nuevo como productor. 'Casados con Hijos' es un evento. No tengo idea del presupuesto que manejan, pero en el escenario tenes a Guillermo Francella y a Flor Peña, son personajes importantes. Ellos son más importantes que el título, sin desmerecer a los demás. Podés hacer un espectáculo con ellos dos y que los hijos se vayan de vacaciones. Pero al revés no".

"Se invierte mucho en un espectáculo, en el mantenimiento y demás. Te están dando la posibilidad de verlos por 1500 pesos que es el mismo precio que otras obras. La mía va de 800 a 1500. El teatro tiene que ser para todos", aseguró.

Por su parte, Vázquez contó un secreto de Francella que sorprendió a todos. "Tiene una cuenta en las redes sociales y no dice que es él. Con una frase de él de los '80. Y de ahí chusmea todo. ¡Una cuenta espía de Instagram!", reveló.

Nico Vázquez y Gimena Accardi, un amor consolidado

Hace más de diez años que Nico Vázquez y Gimena Accardi están juntos. Su amor comenzó en " Casi Ángeles" cuando hacían de novios en la ficción. Con el transcurso del tiempo, se casaron y en la actualidad son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. De todos modos, ¿pensaron alguna vez en abrir la pareja?

"Te soy sincero, me encantaría tener la mente tan abierta y ella me dice que no. ¿Será verdad lo que me está diciendo? A mí me cuesta mucho, pero respeto la gente que lo hace. Estamos bien así y apostamos a estar así", respondió.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, un amor de novela.

¿Y en ser padres? "No está en los planes agrandar la familia. Me gustaría ser papá. Pero no es algo que necesitamos para ser felices. Van a venir cuando tengan que venir, me re contra veo y amo a los chicos", afirmó Nico. Y cerró: "Si me preguntan, sólo quiero ser feliz".

Benjamín Rojas y la paternidad

El que sí es padre -primerizo- es Benjamín Rojas. El año pasado se convirtió en papá de Rita y desde entonces le cambió la vida ¡en todo sentido! "Nadie me avisó que ser padre era un quilombo", exclamó Rojas en diálogo con Crónica HD.

"Amo a mi hija, pero no duermo hace un año. Me enamora todo de ella; su mirada, su risa... es maravillosa. Pero cuesta mucho también. Lo importante es ser feliz, yo no me casé ni la bauticé. Pero así somos felices", concluyó.