Acercándonos al final del verano, probablemente la que encabece el podio de los escándalos sea Jimena Barón. Arrancó cerrando sus redes sociales ante la catarata de insultos y críticas por haber subido un video junto a su hijo Morrison, de 5 años, perreando en tanga con su considerable cola casi en la cara del nene. Duró poco el ostracismo porque días después las volvió a abrir.

Luego, tras la polémica campaña publicitaria para su nueva canción, "Pu...", que la mostraba en un cartel similar a los panfletos para servicios de prostitución, volvió a recibir muchas críticas incluso de ONGs que luchan contra la trata de personas. Muy afectada, debió suspender sus shows y tuvo que pedir asistencia psicológica y psiquiátrica.

Esta semana, Jimena volvió a sufrir un revés: la Municipalidad de Comodoro Rivadavia canceló el show previsto para el 22 de febrero y la cantante denunció en redes sociales que fue "reprogramado sin aviso" y los acusó de "censura". "Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar", lanzó Barón a través de sus redes sociales.

.

Consultada al respecto en "Intrusos" sobre la bandera feminista en la música, hoy adjudicada entre otras a Jimena, su colega Coki Ramírez recordó que ella hace años venía hablando de lo difícil que le resultó abrirse camino en su carrera. "No soy como estas nuevas generaciones donde todo es rebeldía y protesta. Me gusta más ir a favor que en contra, no me siento identificada, ahora es todo imposición", expresó.

Acerca de los problemas que tuvo Barón últimamente, opinó: "Cuando te metés con temas tan complicados, hay que tener espalda para bancársela. El título de su canción es un insulto, una palabra fea contra las mujeres, yo nunca sacaría una canción con ese nombre". Y reflexionó: "A Jimena la consumen chicas muy jóvenes, de 12 años, a mí me choca lo que hace, quizás porque soy de otra generación. Qué sé yo, si llego a la casa de mi hermana y le está perreando a mi sobrino en tanga le pego una bofetada y le digo '¿qué estás haciendo, tarada mental?'".