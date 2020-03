Italia es una de las regiones más afectadas por el avance del coronavirus que ya dejó miles de muertes e infectados y por eso las autoridades nacionales decretaron la cuarentena obligatoria. Pero Wanda Nara decidió regresar desde Francia hacia el país junto a su familia y Maxi López no lo toleró.

El futbolista y la mediática tienen tres niños en común, Valentino, Constantino y Benedicto que conviven con su mamá en Milán junto a Mauro Icardi y las dos hijas de la pareja, Isabella y Francesca. La modelo obligó a todas sus criaturas a romper con el aislamiento social y viajar hacia la ciudad donde tienen su hogar y despertó la furia de su ex.

A raíz de lo sucedido, el ex jugador de River aseguró que demandará a Wanda por su actitud y buscará tener la tenencia de sus hijos durante los días de cuarentena.

Maxi López aseguró que extraña ver a sus chicos.

"Esta mañana hablé con Maxi y me contó, además de mandar la documentación al respecto, que va a pedir la tenencia de los hijos que tiene con Wanda a partir de las próximas horas y durante el período que dure la cuarentena en Italia", aseguró Adrián Pallares en "Intrusos".

.

Además, según contó el periodista, se estima que la cuarentena en Italia se extienda hasta la primera semana de mayo, "así que quedan 50 días por delante y Maxi quiere la custodia, que es algo inédito", destacó.

Al enterarse de la decisión de Wanda de romper la cuarentena, el deportista a través de las redes manifestó: "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta".