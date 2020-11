Maxi Ghione sufre de “otoesclerosis acúfena”; una enfermedad que le produce un zumbido constante en el oído y genera la paulatina pérdida de audición. Fue diagnosticado a los siete años y durante toda su vida debió utilizar audífonos, pero todo cambiará dentro de unos días cuando se someta a una operación para curarse.

El actor cuenta con una extensa carrera en televisión, donde participó en grandes éxitos como "Soy Gitano", "Botineras", "Montecristo", "Amar después de amar", y hasta formó parte de "Reality reality", una especie de Gran Hermano pero con actores.

Ghione desarrolló su carrera con sus problemas de audición, en ocasiones utilizando sus audífonos bilaterales para trabajar. En el film de terror "Aterrados", que protagonizó, interpreta a un comisario que es sordo y en una escena muestra sus audífonos.

También es uno de los protagonistas de la serie de Diego Maradona de Amazon Prime, pero tras el parate obligado por la cuarentena, se dedicó a tiempo completo a ser docente de trabajo y de técnicas de actuación.

La noticia de su pronta operación la contón con mucha esperanza y emoción en su cuenta de Instagram. Junto a una foto en la que estrenó su nuevo look, completamente rapado, narra: "El 24/11 a las 8 de la mañana me operan en la clínica Finochietto uno de mis oídos. Y como va a ser un éxito y recuperaré un 40 por ciento de mi audición, queda el pasado en la parte más preciada de este aprendizaje que me regaló la vida".

.

Luego, contó que la felicidad tiene que ver con una conexión con su hijo adolescente: "A mis 47 años podré escuchar por primera vez los latidos del corazón de mi hijo. Es mucha la emoción y quería compartirla con la mayoría de ustedes, que siempre están ahí, diciéndome cosas lindas y acompañando".

Para finalizar, habló de que es el primer paso, ya que la cirugía será de un oído: "Si esto es un éxito, en seis meses me operan el otro oído. Y si el destino decide que vamos por más, en un año podré dejar mis audífonos en el cajón más relicario de mis cajones... Y tendré que aprender cosas viejas de nuevo”.

Mirá su emotivo posteo