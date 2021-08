La vida amorosa de Diego Maradona es muy extensa. De su primer amor, Claudia Villafañe, hasta el último, Rocío Oliva, pasaron muchas mujeres por la vida del Diez. Ahora, se conoció la historia de Mavys, una joven cubana de 17 años que cautivó al astro y hasta viajó a la Argentina con un permiso especial de Fidel Castro para estar junto a él.

Maradona llegó a Cuba para internarse en el centro de rehabilitación de La Habana, dónde debía comenzar su tratamiento contra las adicciones. Llegó acompañado de Claudia, de quien ya estaba separado hacía un par de años y ni bien su ex se fue, mandó a llamar a Laura Cibilla, su gran amor de entonces, para que lo acompañe.

Pero los celos de Diego generaron muchos conflicto con Laura, en su entorno trataron de cambiarle el humor y planearon presentarle a una joven que estaba en el lugar acompañando a su madre, que trabajaba en el complejo turístico como mucama.

Su nombre era Mavys, una joven de 17 años muy bonita y tímida. Diego quedó enamorado desde el primer encuentro, pero nada pasó entre ellos y la cubana regresó a su humilde hogar de Matanzas, donde vivía con su familia.

Durante su rehabilitación en Cuba, Diego tuvo muchos conflictos.

Según contó la investigación realizada por Nancy Duré para Teleshow, el mejor jugador del mundo se había obsesionado y no aceptaría un no. Aunque la mandaron a llamar para que fuera a verlo, solo pudieron convencerla de reunirse con Maradona junto a su mamá, su abuela y su novio.

No pasó mucho tiempo hasta que la muchacha dejara a su enamorado para comenzar un romance con Diego. Mavys se instaló en La Pradera y pasaban todo el día juntos. Esto no se debía solo al enamoramiento, sino también a los celos de Maradona, ya que él no quería que ningún hombre se acerque a su novia.

Meses más tarde Maradona debía viajar a la Argentina para su partido homenaje en 2001. El astro quería que Mavys lo acompañara, pero como ningún cubano podía dejar el país sin una misión oficial, Diego imaginó que ella podía entrar en una valija a la que le hasta mandó a hacer orificios necesarios como para que la joven pudiera respirar.

Fidel castró intercedió para que Mavys viaje a la Argentina.

Cuando Guillermo Coppola se enteró de la loca idea de su representado, habló con el mismísimo Castro, quien, tras escuchar las súplicas de Maradona, accedió a firmar un permiso para que Mavys viajara a la Argentina, con la condición de que regresara a la isla en 20 días.

La joven llegó al país y se recluyó en el Hotel Hilton junto al astro. Tan enamorado estaba Diego que mandó a hacer unos paraguas con los colores xeneizes y la leyenda “Mavys te amo”, a modo de guiño.

Para evitar que el romance trascendiera en los medios, la caribeña tuvo que mantenerse alejada de la movida maradoninana. pero en nuestro país ella aprovechó para realizarse una cirugía estética de busto.

Tiempo después, de vuelta en Cuba, Mavys celebró sus 18 años con una súper fiesta en el Havana Club, un lugar reservado exclusivamente para militares y personalidades de la alta sociedad, todo organizado por Diego. Se supo también que Diego le hizo llegar ayuda económica a la familia de su novia.

Una anécdota extraña es que el campeón del mundo quiso agasajar a Mavys regalándole un gato, pero el encargado de llevar el felino en cuestión les trajo por error un cachorro de león, con el que Diego se encariñó. Por obvios motivos, a las pocas semanas lo tuvo que devolver.

El final de la relación fue en 2003 y aunque la joven sabía que Diego también recibía a otras mujeres en La Pradera, la ruptura se dio cuando apareció Adonay Frutos. La cubana fue famosa por hacer público su romance con Maradona y Mavys se alejó definitivamente de él, aunque años más tarde continuó manteniendo contacto con el Diez.