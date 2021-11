Mavys Álvarez llegó a Argentina hace algunas semanas para declarar en la causa contra el entorno de Diego Maradona por presunta trata de personas. En los últimas días, dio varias entrevistas relatando los abusos de los que fue víctima en su relación con él, cuando el futbolista se encontraba en Cuba para tratar su adicción a las drogas y ella tenía 16 años.

.

En diálogo con Chiche Gelblung, en los estudios de Crónica HD, Mavys explicó que al principio su vínculo con el argentino era normal, pero que luego se transformó en una relación abusiva en la que sufrió violencia de género. "Diego me pidió que pasara la noche con él, que durmieramos juntos y que ahora yo era su mujer. Mi mamá se puso a llorar y me pidió que me cuide. Así empieza todo. Los primeros días fueron bonitos. Me tenía deslumbrada y me mostró un mundo que conocía. A los tres meses me inició en las drogas", confesó.

Luego, la mujer de 37 años recordó cómo fue que Maradona la introdujo a las adicciones: "Me mostró un plato con cocaína y me contó lo bien que le hacía. Poco a poco me insistió hasta que finalmente la probé". Así, señaló también que realizaban "competencias para ver quién consumía más cocaína" y que en algunas ocasiones ella llegó a consumir más que él.

Diego Maradona y Mavys Álvarez tuvieron una relación sentimental que estuvo atravesada por los maltratos y las adicciones, cuando ella tenía 16 años.

Según manifestó la cubana, a fines de 2001 viajó a Buenos Aires con el "Diez" sin el consentimiento de su padres y sin pasar por los controles correspondientes en migraciones. Álvarez afirmó que estuvo en el país durante dos meses y medio, que no le permitían salir sola y que se realizó una operación de implantes mamarios sin autorización a pesar de ser menor de edad.

La denuncia en curso por la cual ella ya testificó ante la Justicia, es contra los allegados del astro del fútbol para investigar qué ocurrió en ese viaje a Argentina, en el que no se sabe si ella tenía la documentación requerida. Según lo que reveló la exnovia del fallecido futbolista, intentaron que ingrese al país en una caja y que incluso probaron si entraba. "Dijeron de abrirle agujeros para que yo pudiera respirar", concluyó la cubana.