Mavys Álvarez sorprendió a todos en una entrevista exclusiva al contar escalofriantes detalles de la relación abusiva que mantuvo con Diego Maradona cuando tenía 17 años. Si bien el vínculo tenía el aval de la familia de la, en ese entonces, joven, la cubana vivió terribles momentos relacionados a las adicciones.

Rápidamente, las declaraciones de la ex novia menor del astro se viralizaron y muchas personas del ámbito cercano de Maradona se refirieron a las acusaciones: Mientras que Dalma y Gianinna Maradona no pudieron evitar insultarla, Claudia Villafañe fue acusada de conocer el vínculo de su ex con la menor.

"La vida con Maradona era muy loca: fiestas y discotecas. Nunca imaginé me metería en las drogas, de lo que me costó tanto trabajo salir", había expresado Álvarez al noticiero de América TeVé del Canal 41, Miami.

Mavys Álavarez vivió terribles momentos con Diego Maradona y su entorno.

En ese sentido, cuando Fernando Míguez, parte de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, presentó una denuncia por trata de personas en referencia al traslado no oficial de Mavys a la Argentina para recibir implantes mamarios a pedido de Diego, la cubana decidió sumarse como querellante, como pudo saber Federico Fahsbender de Infobae.

Radicada en Miami, Álvarez se presentó en Comodoro PY patrocinada por el abogado Gastón Marano: “Habiendo tomado conocimiento de la denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, con el fin de cumplir con el Artículo 83, inciso 2 del Código de Forma, por razones de economía procesal, remito a los hechos tal cual fueron descriptos en dicha denuncia".

Insólitas declaraciones de Mavys Álvarez sobre su relación con Maradona.

"Esto, sin desmedro de ampliar los hechos durante el relato que haga en la ratificación de esta denuncia, ya que hay gran cantidad de elementos de aquella fecha y más recientes que podré mencionar para que se investiguen”, dice el comunicado en referencia a la denuncia por trata de personas.

Como el ídolo del fútbol falleció en noviembre 2020 y no se lo puede juzgar por abuso, los acusados de la causa son algunos de los hombres más cercanos a Maradona en esa época: Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Omar Suárez, Carlos Ferro Vieira, entre otros.