Otro capítulo en la vida de Diego Armando Maradona, en donde, nuevamente, la polémica vuelve a darse cita. En esta oportunidad, la historia se desarrolla en Cuba, en pleno periodo de rehabilitación de las drogas. Mavys Álvarez, quién fuera la novia cubana del astro del fútbol mundial, rompió el silencio y contó detalles hasta hoy desconocidos de aquellos años y de su relación con el inolvidable ídolo.

Según evocó Álvarez, con tan sólo 16 años, se había escapado de su casa con el objetivo de pasear por Matanzas, una ciudad al este de La Habana. Sin embargo, un inesperado episodio iba a modificar plenamente su vida. En efecto, un hombre la interceptó para proponerle algo increíble: acompañar a Maradona, que, según él, se encontraba en una profunda depresión y necesitaba contar con una compañía para conversar.

.

"Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano y después supe que se trataba del salvavidas del hotel. En el automóvil, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Y finalmente acepté", contó Álvarez al noticiero de América TeVé del Canal 41, Miami.

La señal decidió emitir la entrevista en cuatro partes, la primera de las cuales se conoció, puntualmente, el lunes pasado. "En el hotel me atendió Guillermo Coppola, un gran amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo, porque estaba cubierto únicamente con una toalla y pensé lo peor. Unos minutos después, me recibió Maradona, conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien y nunca se propasó", agregó.

Polémica por las revelaciones de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona.

Así dadas las cosas, con el tiempo, Maradona la llevó a vivir con él en La Pradera, un centro internacional de salud, donde el régimen cubano le había habilitado dos casas: una para él y la otra, para su séquito de amigos. "Mis padres no lo tomaron para nada bien, pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de ellos. La vida con Maradona era muy loca: fiestas y discotecas. Nunca imaginé me metería en las drogas, de lo que me costó tanto trabajo salir", explicó Mavys.

Y luego agregó: "Al cabo del tiempo transcurrido, me da pena de mí misma, saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar", añadió. Y dejó en claro que, aunque el jugador se lo propuso en varias oportunidades, ella siempre se negó a participar de fiestas sexuales.

