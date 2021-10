Una historia en torno a Diego Maradona destapó un escándalo que involucra a muchas personas. Durante su estadía en Cuba, el ex esposo de Claudia Villafañe estuvo en pareja con Mavys Álvarez, quien tenía 16 años cuando comenzaron su relación. Además, la mujer atravesó momentos muy complicados, por lo que decidió romper el silencio.

Luego de revelar situaciones que son consideradas delitos, la polémica se trasladó a la Justicia. Durante las últimas horas, la cubana habló con Luis Ventura en su programa "Secretos Verdaderos" y brindó nuevos detalles sobre lo que vivió durante su juventud con el ex futbolista y su entorno.

Muchos de los amigos que se encontraban cercanos a Maradona quedarían implicados y podrían tener consecuencias judiciales. Entre ellos, estaba Guillermo Coppola, quien fue su representante y amigo más cercano durante muchos años. "Me daba pudor filmarnos. Nunca había pasado por una situación parecida. Sentí miedo porque no podía controlar esa situación, no podía decidir", explicó sobre los videos que aparecieron hace pocos días.

Además, dijo que era el propio Coppola quien manejaba todos los movimientos de ambos cuando el padre de Dalma y Gianinna Maradona estaba con excesos de droga, un cuadro de adicción que lo puso al borde de la muerte.

Álvarez mencionó en la charla que hubo algunas otras mujeres que pasaron por situaciones similares a ella, aunque no recuerda a todas. Por último, expresó en la videollamada que no tuvo contacto con Villafañe y que solo una vez la observó en persona pero desde lejos.

