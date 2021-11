Después de casi un mes de noticias e información sobre el insólito romance entre Mauro Icardi y la China Suárez a espaldas de Wanda Nara, el futbolista confirmó el encuentro secreto que sucedió en París y fue gracias en parte a la ayuda del novio de Zaira, la hermana de la empresaria, Jakob Von Plessen.

El rosarino de 28 años le dio todos los detalles a Yanina Latorre, quien posteriormente reveló todo el escándalo en " Los Ángeles de la Mañana". "Empezamos a hablar por chat, y era divertido. Pero pasó el tiempo y yo no definía, y ella me apuraba con todo", aseguró Icardi en diálogo con la panelista.

La angelita ratificó que el deportista del París Saint-Germain y la intérprete comenzaron a coquetear virtualmente: “Icardi me contó que en un momento sí, empezaron a hablar por redes sociales, que él empezó con un mensaje, que pensó que no le iba a contestar, pero qué le respondió, y que le gustó.... Se ve que se calentó, o le pasó algo, porque las dos la siguieron hasta que se vieron".

"El fue muy concreto en lo que dijo, me contó que la situación le divertía y que por eso la siguió, se prendió. ¿Pero qué pasó? Icardi dice que él no definía y que ella lo apuraba. Dice también que él hablaba cada tanto y no era muy concreto, pero ella sí, quería todo", cerró la comunicadora del programa conducido por Ángel de Brito.

