Un nuevo capítulo del WandaGate parece haber estallado y esto no cayó bien en sus protagonistas. Tal como reveló Yanina Latorre en la emisión del martes de "LAM", la China Suárez volvió a escribirle a Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba de visita en Argentina con diferentes compromisos.

Esta vez la empresaria no tuvo vueltas y se expresó con molestía de la insistencia de la actriz, aunque los problemas no terminarían allí. Según lo mencionado por la esposa de Diego Latorre, el futbolista no esperaba la filtración del chat que recibió por parte de la ex pareja de Benjamín Vicuña y cree que la madre de sus hijas fue la persona que se encargó de que llegue a los medios.

.

A pesar del malestar, en las redes sociales se mostraron muy unidos y enamorados. Como excusa del día del beso, compartieron fotos juntos aunque esto no alejó los rumores de crisis entre ambos.

Wanda Nara y Mauro Icardi, juntos tras el nuevo mensaje de la China Suárez.

Wanda Nara se mostró fuerte pero, en una charla privada con Ángel de Brito, habría revelado que "está podrida" de la polémica. Cuesta creer que los focos se alejen del matrimonio que vive en París, en especial tras las reacciones que tuvo la empresaria en las últimas horas.

Por su parte, la China Suárez se escondió en el silencio como ya había sucedido en 2021. Desde que apareció la nueva noticia que la implica, publicó una tierna imagen junto a uno de sus hijos. Además, agregaron en "LAM" que estaría atravesando un momento complicado por encontrarse en esa situación.