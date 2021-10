El escándalo de infidelidad de Mauro Icardi con Wanda Nara, polémica que tiene a la China Suárez como la tercera en discordia, parece remontar varios años en el tiempo e incluye a Guendolina Rodríguez, una joven trans que trabaja de escort y se habría acostado con el futbolista varias veces.

En diálogo con Ulises Jaitt en su programa radial “El Show Del Espectáculo”, la trabajadora dio detalles de sus encuentros con el futbolista: "Sí, es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví. En Italia eso me parece un escándalo. En 2019 cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, Whatsapp. A Icardi le gusta la vida loca, follar, me contactó por una agencia, Hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi".

"Lo vi en 2019, una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo 3 veces con Mauro Icardi. Soy escort. La primera vez la pagó mientras que la segunda y la tercera no pagó", reveló indignada.

Guendolina Rodríguez contó todos los detalles de su vínculo sexual con Icardi.

"Volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel y una cerveza. En Italia la noticia que se separaron muchos periodistas italianos me escribieron, me preguntaron si es verdad que le gustan las chicas trans. Hubo escándalo en 2014 o 2015 con una chica trans Argentina", manifestó sobre la escandalosa ruptura de los argentinos.

Y luego, sentenció: "A Icardi le gustan las chicas trans. Está con Wanda porque tiene miedo, es su manager, le mantiene todo, su vida profesional. Wanda me dijo que era una situación delicada, yo hablo con la verdad, no tengo miedo de nada. Me amenazó la primera vez por sus hijos, Icardi no me denunció".

Rodríguez recordó la actitud de Icardi durante sus encontronazos sexuales: "Hablo porque es la verdad. Estuve en 2019 y en 2021, estuve toda la noche con Icardi hace una semana. Tuve sexo la seman. pasada en una cena. Me habló en la cama, me secuestra el teléfono, tenia miedo que haga algo. En Milán, los periodistas me dijeron que Wanda sabe, está cansada de esta situación, tuve sexo la semana pasada".

Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi.

La joven trans aseguró que el deportista no está orgulloso de su accionar: "Me dijo que él estaba avergonzado cuando se habló en 2019. Me dijo que negó todo a Wanda, es normal negar en Italia. A mí no me entra dinero por hablar. Tengo pruebas que estuvimos, en un hotel, tengo fotos que sacó mi amiga, me dijo que no cuente nada. Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo fotos".

"Él tiene mi número, estaba borracho, le gusta la vida loca, chicas trans, a mi dinero no me entra, le gustan las transexuales, le gusta viajar, la foto del 2019 la sacó un amigo periodista. Si era mentira me llegaba una denuncia, a mí me vieron con Mauro Icardi muchas personas, tuve sexo con Mauro Icardi la semana pasada, él estaba borracho", cerró contundente sobre las veces que tuvo sexo con Icardi.