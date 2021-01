El enfrentamiento entre Dalma Maradona y Matías Morla incrementa con el paso del tiempo, incluso con Diego Maradona ya fallecido. Ahora, la actriz arremetió nuevamente contra el abogado del exfutbolista al escuchar hablar a su representante legal Mauricio D’Alessandro.

La hija mayor del Diez enfureció en sus redes por la demora de la documentación de la sucesión de su padre y lanzó: "¡Una persona de bien presenta todo al otro día! No da vueltas para ganar tiempo... ¡Háblame de todas las deudas que nos dejó tu cliente por desprolijo e ineficiente! ¡Y ni se les ocurra echarle la culpa a mi papá! La hermana, el cuñado. ¡Todos desastres!".

"¿Dónde está todo el patrimonio que tú cliente supuestamente le triplicó a mi papá? El problema de Matías Morla es haber hablado de más y decir que mi papá no ganó tanta plata en su vida como con él. Algo no me cierra... Ah, ya sé qué es. ¡El accionar de tu cliente en su totalidad!", sostuvo la hija de Claudia Villafañe.

.

Tras sus declaraciones, D’Alessandro fue irónico y contraatacó contra Dalma. "Hay un montón de bienes que ya tienen los herederos. Con un poco de esfuerzo pueden sacar sumas millonarias y vivir de por vida. Diego lo que les quiso dar a los que no tenían esa posibilidad, los más desvalidos según su visión, pudieran sobrevivir hasta el final de sus días, y eso lo decidió él", argumentó el letrado de Morla en "Los Ángeles de la Mañana".

"No se olviden que los herederos iniciaron tres sucesiones en lugares diferentes. Hoy hay dos sucesiones abiertas pero una, la jueza de La Plata, se arrogó la competencia. El día que la jueza validó la designación del administrador provisorio, pese a que no fue nombrado por unanimidad. Ese día que se validó a Sebastián Baglietto, le hicimos llegar a él toda la información de los números de cuenta, de cada uno de los bancos, y las personas que podían sacar dinero de esas cuentas. Y tengo los chats de esa conversación", agregó tajante.

"Además les ofrecimos en una de esas cuentas, la más importante, la firma de Morla, porque la cuenta está también a nombre de Morla, y para no tener problemas en el banco suizo nos comprometimos a firmar diciendo que toda esa plata era de Maradona. Eso fue el 17 de diciembre a las dos de la tarde", finalizó Mauricio.