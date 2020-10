Mauricio Asta ganó popularidad a partir de sus exquisitas preparaciones en pastelería y cocina gourmet. Ahora se luce como jurado en "El gran premio de la cocina" y a través de la pantalla explota todo su carisma y actitud.

Con el mismo ímpetu con el que prepara sus recetas y se destaca en la televisión, el reconocido pastelero no dudó en encarar a un periodista en medio de una entrevista y sin ninguna vergüenza le confesó su atracción. Durante una transmisión en vivo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live" y ante la mirada de los usuarios ¡Mauricio le tiró onda al entrevistador!

.

"Pará, pará pará, antes de ir a la infancia... ya que estamos en la adultez y me amparo en la adultez... Qué lindo sos", soltó ante la sorpresa de Etchegoyen, quien agradeció el halago. Pero el cocinero de 45 años fue por más y confesó: "Como adulto te estoy tirando los perros. Te dije que estoy en Tinder... Me encuentro con un bombón como vos que me hace esta entrevista ¿y pensás que no te lo voy a decir?".

El juez del ciclo conducido por Carina Zampini no se guardó ninguna opinión: "¡Estás más fuerte que el titanio!". En ese momento, el periodista le preguntó cuál es su preferencia para tener una relación, y él detalló pícaro: "Me gusta que sea oso, que sea grandote, con pecho peludo y barba, así como vos".

Mientras que en cuanto a qué tipo de personalidades le atraen, contó: "Me gusta alguien con quien se pueda dialogar, que no le tenga miedo a lo metafísico, a lo esotérico. Que esté abierto a poder indagar, cuestionar, que no sea absoluto, que pueda estar abierto y curioso a nuevos conocimientos, eso me entusiasma mucho del otro".