En vísperas de Halloween, los integrantes de "El gran premio de la cocina" se vistieron para la ocasión con ocurrentes y sensuales disfraces. La conductora del ciclo, Carina Zampini, optó por un vestido negro con un escote pronunciado y un antifaz de encaje.

Tras su look Mauricio Asta, quien llevaba un antifaz que simulaba ser una calabaza, le hizo una inesperada pregunta a la actriz que la impactó: "¿Vos en el acto amoroso te disfrazás? Porque mirá cómo estás hoy. Estás hecha una bomba con ese encaje".

Mauricio Asta incomodó a Zampini con una pícara pregunta.

Felicitas Pizarro, quien lucía una una vincha de "diablita", expresó: "¡Ay, dios mío!". Por su parte, Zampini agradeció el piropo con pocas palabras y le preguntó a su compañero, Christian Petersen, "si iba a decir algo".

.

"Vos no te podés concentrar con Mauri, yo no me puedo concentrar con este diablo y esta sexy Halloween", disparó divertido el cocinero. Mientras que el coconductor Juan Marconi, también halagó a la presentadora y la llamó "diosa".