Mauricio Asta es un reconocido cocinero que forma parte del jurado de "El gran premio de la cocina". Siempre lejos de las polémicas y las discusiones, está vez decidió opinar sobre el programa dedicado a la pastelería.

En una entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen, (a quien hace un tiempo le tiró onda durante una nota) al pastelero se le preguntó sobre "Bake Off 2021" y apuntó contra el programa. "Es un tipo de pastelería que no me gusta, que no consumo y que no hago. Me parece vistosa pero a nivel sabor, texturas, técnicas de pastelería y hay otro tipo de pastelería que es de más de avanzada y más disfrutable", explicó el cocinero.

Y agregó: "Ese tipo de tortas sirve para el show pero a nivel contenido no me divierte ni por ese lado, disculpen si les cae mal". Él mismo reconoció que a partir de sus dichos recibirá muchas críticas ya que, "Bake Off 2021", es uno de los realities más vistos del momento.

Además habló del jurado y su relación con cada uno de sus miembros. "Con Dolli Irigoyen trabajé y la conozco de haber trabajado con ella. Lo mismo tengo para decir de Pamela Villar. La conozco hace un montón y la conozco del ambiente y a Damián Betular lo conozco pero no tanto", dijo sobre sus colegas.

Mauricio Asta en su cocina.

Cerró su relato diciendo: "Para mí es un programa que la edición desdibuja la devolución del jurado. La edición a Damián lo deja mejor parado porque tiene un discurso que empieza, termina y es contundente".

¡Mirá el video de Mauricio Asta fulminando a " Bake Off 2021"!