A un mes del inicio de la competencia, " MasterChef Celebrity" demostró ser uno de los programas favoritos de la televisión argentina en pandemia. Cada una de sus emisiones alcanza buenas mediciones de rating y la audiencia fiel se refleja en los domingos con las galas de eliminación.

Sin embargo, Mauricio Asta se mostró disconforme con la participación de sus colegas Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, quienes ofician de jurados en el reality de cocina.

El pastelero es también uno de los jueces en "El gran premio de la cocina", que si bien no resulta una competencia directa para el programa conducido por Santiago del Moro porque se emiten en horarios diferentes, tiene un formato muy similar.

En cuanto al reality de Telefe, en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", Asta comentó: "Masterchef me parece que tiene un aditivo que son los famosos los que están cocinando. Entonces, hay un cuidado y una atención y un eje puesto en cada celebrity. Tal vez, no está tan puesto el eje en la cocina. Veo que le falta cocina“.

Y se mostró muy crítico: "Los jurados quedan medio desdibujados y no dan devoluciones muy elocuentes de los platos. Esto tiene que ver con el formato". "Hay personajes muy conocidos y se requiere ese respeto de dejarlos brillar aunque sea en una cocina. No sé la interna, si está guionado o no. Esa es mi opinión sobre el programa. Es un formato exitoso en todo el mundo”, sostuvo.

"Cada país tiene su formato con sus jurados y sus participantes sean famosos o no. Tiene mucho éxito y el rating lo explica", cerró.