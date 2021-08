En la noche del lunes en " La Voz Argentina", Bianca Cherutti volvió a subirse al escenario. Esta vez fue para competir en las "batallas" con su compañera Virginia Cozzi para que el dúo Mau y Ricky definiera quién pasaría a la siguiente etapa.

Pero antes de dar su veredicto, los hermanos Montaner compartieron una importante reflexión y apoyaron a la joven participante luego de ser acusada de ingresar al certamen por "acomodo" al ser hija de Miguel Ángel Cherutti.

"Antes de hablar de la presentación, quiero decir que eso de ser hijo de alguien tan conocido, tu padre, nuestro padre, es jodido porque no importa cuántos años lleves en esto, te van a seguir diciendo 'la hija de'. Aun así, después de 15 años, de discos, de llenar conciertos, te van a seguir diciendo que estás aquí sentada en la silla roja porque tu papá hizo una llamada de teléfono", consideró Ricky.

Y remarcó: "Esa vaina no es así, llegar al corazón de la gente no tiene atajos. A la gente le gusta tu música o no". Finalmente, los hijos de Ricardo Montaner decidieron que ella continúe en competencia y el prometido de Stefi Roitman cerró: "Yo soy hijo de Ricardo Montaner porque él es grande entre los grandes y eso es una bendición en mi vida. Yo se que tu papá está muy orgulloso de ti también, quedate aquí en el equipo con nosotros, Bianca".

