Matilda Blanco es una de las asesoras de imagen con más presencia en la televisión argentina. No conforme con su éxito en su trabajo, tuvo distintas participantes en ciclos destacados aunque uno de los más recordados es "Corte y Confección", en su rol de jurado. Esta vez sorprendió con sus deseos para volver a una competencia, aunque con un gran desafío.

Durante una entrevista con Tina León en "Charla Tina", expresó que le gustaría mantenerse vigente en la pantalla chica. "Volvería. Son experiencias interesantes", comentó sobre las chances de sumarse a un nuevo reality. La inminente llegada de " MasterChef Celebrity 3" podría ser una gran oportunidad para ir en busca de nuevas propuestas.

"Podría ser interesante. Bueno, no como carne. Es como algo diferente, ¿no? Sería como divertido, otro aprendizaje. Me encanta y lo veo", expresó sobre la chance de sumarse al ciclo que conduce Santiago del Moro. Su alimentación podría ser un problema y ya hay un antecedente con Patricia Sosa, quien se mostró incomoda al tener que trabajar con platos que incluían carne.

La asesora de imagen se refirió a la posibilidad de cocinar algo fuera de su alimentación. “Es un reto, pero bueno no sé. No quiero ni pensar. No me puedo imaginar ese momento qué haría, cómo actuaría en ese momento ¿no? Sería un momento fuerte para mí”, finalizó.

Más allá de las intenciones de Blanco, la lista de participantes ya estaría completa por lo que deberá ver el programa por la televisión. Se espera que en los próximos días comiencen las grabaciones del ciclo de famosos, por lo que ya hay fotos de participantes en su firma de contrato.