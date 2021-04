Se abre otro capítulo en la batalla mediática y legal entre Matías Morla y las hermanas Dalma y Gianinna Maradona después de que América presentara un adelanto de la entrevista que Jorge Rial le hizo a Matías Morla para el debut de "TV Nostra", el nuevo desafío televisivo del periodista.

Luego de la muerte del Diez, tanto la familia del ex futbolista como los millones de seguidores que tenía alrededor del mundo piden que se investigue para conocer quiénes fueron los culpables de su fallecimiento y el letrado es uno de los principales apuntados.

La entrevista de Jorge Rial a Matías Morla va a salir al aire el 5 de abril.

Sin embargo, el abogado decidió evitar las cámaras y recluirse por miedo a la "condena social". A tal punto es su temor que decidió modificar su fisonomía para no ser reconocido en la calle. De todos modos Morla decidió romper el silencio en lo que será su primera aparición en televisión después de mucho tiempo.

Antes del debut del próximo lunes, el canal promocionó la entrevista y presentó algunas frases del abogado que ya dieron que hablar. “A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, aseguró convencido.

Matías Morla disparó contra Dalma y Gianinna Maradona.

En ese sentido, no tuvo problema en apuntar contra Dalma y Gianinna: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

Para cerrar, el polémico abogado se refirió a sus detractores con una reflexiva definición: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.