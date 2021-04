Desde que murió Diego Maradona comenzó una causa en la Justicia para conocer los motivos de su fallecimiento y los responsables de aquel suceso. Si bien Matías Morla no se encuentra dentro del personal médico que atendió al Diez, fue acusado por el entorno íntimo del ex futbolista de otras cuestiones legales y desde entonces desapareció de los medios, hasta hoy.

El letrado se presentó en "TV Nostra", el nuevo ciclo de Jorge Rial, y rompió el silencio. Por su parte, el conductor manifestó en el inicio del ciclo: "Es un sueño que hicimos realidad. Este es mucho más grande de lo que podía soñar. Hoy tiene que ser un programa rápido porque arrancamos con una piña knock out. Arrancamos con la nota más buscada: Morla. Habla después de mucho tiempo".

Tras sus palabras, presentó la nota con el abogado, quien dijo: "Las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están desacreditadas. Hablan de condena social en vez de cadena. La gente se avivó, no fue nadie a la marcha. Hacen una junta médica con los mejores profesionales de la nación. ¿Marcha de qué? Acá hay un fiscal que no duerme desde el 25 de noviembre".

"Hay algo que no voy a perdonar: no me dejaron despedirlo. Pero la última vez que lo vi me dijo 'te amo'. No me interesa quedar bien con nadie, con el que tenía que quedar bien era con Diego", pronunció.

.

"Diego me habilitó a usar su imagen siempre y cuando las hijas tuvieran el 50%", declaró. Y continuó firme contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona: "Cuando le dio un millón a Dalma y los pasajes en primera a Gianinna no estaba borracho y cuando le dio la camioneta a Rocío (Oliva) ¿sí estaba borracho?".

Sobre Rocío Oliva, declaró que Diego nunca la pudo superar. "No la quiero ni me hablo, pero no vine a mentir en nada. A ella le quiso regalar un piso en Roma y no quiso porque vivía en Buenos Aires. Pero Diego le regaló de todo. Si Diego me tiene que recriminar algo es que no me encargué de que no entre al funeral".

Consultado por los últimos días del astro del fútbol, Morla opinó que todo su círculo lo abandonó y en las últimas fiestas de Año Nuevo estuvo con él: "A Maradona lo mató Rocío Oliva (la separación), la cuarentena y la parte médica". "A Diego lo dejaron solo, salvo las hermanas y Verónica Ojeda".

Mientras que sobre Leopoldo Luque, sostuvo: "Hubo cosas de Luque que tampoco me gustaron, yo por Diego lloré eh. El día del velorio hablé con Jana, tengo las chats pero yo no los muestro como ello".

En cuando a Villafañe, disparó: "Claudia es una persona entrenada para la mentira. No puede justificar su patrimonio. El que le dijo chorra fue Diego".