El fallecimiento de Diego Maradona el 25 de noviembre pasado desencadenó una investigación judicial bajo la carátula "homicidio culposo". Leopoldo Luque, su neurocirujano, y su psiquiatra, Agustina Cosachov, son hasta ahora los principales sospechosos de la muerte del Diez pero también, el ex representante legal, Matías Morla, está en la mira

Desde que murió su amigo y cliente, Morla se dejó de mostrar en público y hasta aseguraron que había cambiado su fisonomía para no ser reconocido en la calle. "Morla estaría en Buenos Aires y lo que me dicen es que ha cambiado un poco su fisonomía por la condena social. Ha cambiado su fisonomía para salir a la calle, las pocas veces que sale, lo hace camuflado, con gorra, con capucha, sale en un auto que no usaba antes, está con mucho miedo, tiene miedo de que la gente en la calle lo linche, lo digo literal”, había contado el periodista Lucas Bertero en "Nosotros a la Mañana".

Sin embargo, el viernes por la mañana alrededor de las 10, el letrado se juntó con su abogado, Mauricio D'Alessandro, en un restaurant de Puerto Madero y fueron capturados por las cámaras de "Intrusos".

"No lo habíamos vuelto a ver nunca más. Esto generó una serie de especulaciones y mitos como si se tratara del villano de la película. También un desafío periodístico", expresó Rodrigo Lussich al mostrar las imágenes de uno de personajes clave en la vida y en la investigación judicial de la vida de Maradona.

.

"Por primera vez en la vida cotidiana, ya no se cubre", destacó el conductor. Y concluyó: "No anda en todas partes caminando. Se lo encuentra a Morla a días de una marcha, que para muchos es un escrache, que es un pedido de sus hijas para saber quién lo dejó morir (a Diego). También sabemos que se maneja en helicóptero a una chacra en el partido de Zárate".

La salida probablemente haya sido una estrategia de su abogado para demostrar que Morla no se esconde ni cambió su aspecto para evitar ser reconocido.