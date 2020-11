La internación de Diego Maradona y su posterior intervención quirúrgica volvió a dejar en evidencia la tensa relación que se mantiene dentro de su entorno.

Si bien la operación del astro del fútbol fue un éxito, permanece internado en la Clínica Olivos mientras que sus hijas, familiares y demás allegados lo acompañan. Pero entre su círculo íntimo no hay muy buena relación e incluso ya trascendieron algunas versiones de momentos muy picantes que se vivieron en el centro de salud.

Uno de ellos fue el acercamiento fallido de Jana, la hija menor del Diez, con su hermana Dalma. Según lo que contaron en "Intrusos", la actriz le negó el abrazo. "¡A mí no me tocás!", habría dicho la madre de Roma.

Sin embargo, Matías Morla intentó poner paños fríos sobre las rispicedes que se viven dentro del centro médico. En ronda de prensa, el abogado habló sobre la salud de Maradona y destacó: "Diego había presentado un cuadro clínico de depresión. En principio se advirtió a una cuestión anímica que se vinculó a la cuestión de su cumpleaños y la depresión de la pandemia, pero al ver que el cuadro avanzaba se hizo la internación y ahí saltó el estudio".

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata fue operado de un coágulo en la cabeza luego de que se lo vio muy desmejorado durante el partido de su equipo contra Patronato de Paraná en el día de su cumpleaños número 60.

"Diego quería ir a la cancha como sea, quería quedarse en el partido, el doctor Luque y el licenciado Díaz le dijeron que no, pero Diego con el fútbol... le decís ahora de ir a la cancha y se saca las vendas de la cabeza para ir a la cancha. Diego no es un autito que yo lo pongo para allá y va para allá. Es Maradona, le decís que no vaya a la cancha y te va igual", aseguró sobre la presencia del exfutbolista en el juego del pasado viernes.

En cuanto al cuadro de depresión, detalló: "Tenía una conducta rara, estaba muy depresivo, tenía comentarios de parientes que habían fallecido, que los extrañaba. Él siempre en todos los cumpleaños sufre una especie de nostalgia, extraña mucho a su madre, muchísimo. Siempre lo mismo con el tema de los cumpleaños pero este año se incrementó". De todas formas descartó que su estado anímico haya ocasionada el coágulo: "Los motivos los desconozco, no soy médico". Pero garantizó que "la parte cognitiva nunca se vio afectada".

Además, se refirió al círculo íntimo que acompaña al ex futbolista de la Selección Argentina: "No hay que hablar del entorno o no entorno. Los que queremos a Diego, que somos todos, tenemos el mismo fin que es la salud y la recuperación de Diego lo más pronto posible".