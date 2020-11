El médico Leopoldo Luque fue imputado por la Fiscalía General de San Isidro por homicidio culposo tras la muerte de Diego Maradona. Se allanó su domicilio y consultorio y fue citado a declarar. El mismo día que debía presentarse ante la Justicia, Matías Morla, abogado de Diego por muchos años, salió a defenderlo en redes sociales.

La imputación contra Luque se llevó a cabo porque en la causa hay dos testigos que afirman que entre Maradona y el profesional que lo atendía hubo una fuerte pelea hace dos semanas, y desde entonces el médico no lo habría visto más.

Este dato llamó la atención ya que el neurocirujano lo operó de un hematoma subdural el 3 de noviembre y era el encargado de seguir su evolución.

En el allanamiento a Luque se buscó la historia clínica del astro y otra documentación que describa cuál era el tratamiento que se le dio, qué medicamentos se le recetaron y cómo debía ser su posoperatorio.

El domingo, Luque se defendió en una conferencia de prensa: "Sé lo que hice, cómo lo hice. Estoy a disposición de la Justicia. Tengo todo para mostrar que estoy seguro que hice lo mejor con Diego. Lo acompañé hasta el último segundo. Que se diga que no estuve con él no lo puedo creer. Vi gente que no había visto en su vida".

.

Ante la investigación policial, Morla decidió enviarle un mensaje al doctor y escribió en su cuenta de Twitter: "Entiendo y comparto el trabajo de la Fiscalía pero sólo yo sé, doctor, lo que hiciste por la salud de Diego y cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería".

"Diego te amaba como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa", finalizó.

La defensa de Morla ante la imputación al médico.

Vale recordar que antes de que se realice la cirugía, Dalma y Gianinna hicieron una interconsulta y llegaron a la conclusión de que no era necesaria la operación, por lo que intentaron frenar el pocedimiento, sin éxito.