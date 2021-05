En medio de la segunda ola y con nuevo récord de contagios en todo el país, Matías Martin reveló que viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus.

El conductor lo contó al aire del ciclo "Todo Pasa" por Urbana Play luego de la polémica por el viaje de Jorge Rial a Estados Unidos para recibir su dosis tras criticar a los famosos que decidieron inmunizarse contra el Covid-19 en el exterior.

"Yo tengo los pasajes comprados hace más de un mes. Voy a participar del 'Vacuna Tour'. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido puertas adentro si íbamos o no", detalló acerca de cómo tomó la decisión. Además aseguró que partirá este fin de semana.

Matías Martin contó cómo tomó la decisión.

También reconoció: "Me atormenta este viaje. Me atormenta contarlo, me atormenta la vacuna, me atormenta en términos generales. Pero no quiero jugarla de víctima porque tengo el mandato de que soy un privilegiado por poder viajar".

Al mismo tiempo reflexionó acerca de "que había una una caza de brujas, un escrache o una mirada negativa sobre el que se había vacunado afuera". "No entendí porque había algunos periodistas tratando de escrachar a los que se vacunan afuera", manifestó.

"Me atormenta y dudé, sentía culpa, no quería contarlo... entiendo a mis compañeros que no lo quieren contar. A mí también me hacía ruido. Pero después de pensarlo me decidí por viajar", aseguró. Y cerró con una crítica al programa de vacunación nacional: "Pagamos por dosis que no vienen...".