Cinthia Fernández y Matías Defederico vivieron un gran amor, se casaron y formaron una familia con tres hijas: Bella, Charis y Francesca. Pero después de un tiempo comenzaron los problemas y terminaron peleando fuertemente, con una guerra que continuó por mucho tiempo por la manutención de las nenas. Pero ahora, en un gesto de amor, el futbolista dijo qué siente por su ex.

“Hablamos todos los días, creo que estamos en el mejor momento desde que nos separamos. Ya van a hacer 3 años, es un proceso y maduración tanto de ella como mío. Es sanar heridas, rencores, muchas cosas e hijos de por medio. Tal vez alguno de los dos no estaba de acuerdo con la separación y eso no gustó”, reveló en un vivo de Instagram con Paparazzi.

En 2015 dieron el sí en una gran boda.

Cuando le preguntaron por sus sentimientos sobre la madre de sus hijas, declaró: “Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y voy a querer siempre. Hoy nos mandamos mensajes por cuestión de las nenas y nos reímos. Le dije que me pone muy feliz que estemos así, me da paz interior saber que uno puede contar con el otro. Esto vale la pena y es lo mejor para nuestras hijas”.

Admitiendo que llegar a este momento de paz no fue fácil por lo turbulento que fueron su romance y su ruptura, luego confesó: "Yo sabía que en algún momento se iba a dar porque somos dos dos personas buenas que queremos lo mejor para nuestras hijas. Ya maduramos la separación y hoy estamos en un gran momento cómo ex".

Más allá de la buena onda, fue claro acerca de las chances de reconciliación: "Cinthia también lo dijo, ni yo volvería con ella, ni ella volvería conmigo (…) Es por caminos separados. No veo un futuro juntos para nada. Por lo menos en lo personal… y creo que ella tampoco”.

Por el lado de Cinthia, esa sentencia quedó clara hace unos días, cuando, en su posición de panelista en "El show del problema", se debatía sobre recordar o hacer declaraciones sobre cómo era el sexo con un ex. La respuesta de la modelo fue contundente: "Yo me imagino ese momento y me da urticaria. Me muero".