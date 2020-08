La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no terminó en los mejores términos. En su momento, supieron ser una de las parejas más escandalosas de la farándula argentina. Pero tras un largo tiempo de tensa relación, las diferencias se achicaron y ahora transitan un período de paz.

La pareja se casó en 2015 y fruto de su romance comparten tres hijas: Bella, Charis y Francesca. Una de sus mayores discusiones siempre estuvo relacionada a las disputas por la manutención de las niñas.

.

Sin embargo, Defederico tuvo un gran gesto hacia su ex durante un vivo de Instagram. Allí demostró que las asperezas con la bailarina quedaron en el pasado. En las últimas horas, los mediáticos subieron la apuesta y se animaron a protagonizar una nota juntos.

Al aire de "El show del problema", el joven fue entrevistado por Nicolás Magaldi y todo su equipo mientras Cinthia cumplía su rol de panelista y participaba del divertido ida y vuelta con su ex. El momento más interesante de la nota llegó cuando el deportista recordó el origen de su relación y reveló qué fue lo que lo enamoró de la bailarina.

Cinthia Fernández con sus pequeñas.

"¿Qué fue lo que te enamoró de Cinthia para decidir que sea la madre de tus hijas?", quiso saber José María Muscari. Después de titubear unos segundos, confesó: "Lo sé muy bien, obviamente. Tuvimos tres hijas juntos", Antes de dar su respuesta advirtió: "Cinthia me va a odiar un poco más de lo que ya me odia por lo que voy a decir".

"De Cinthia me enamoró que tiene muchas cosas que yo vi de mi mamá, aunque no lo crea. Te querés morir, pero es verdad", advirtió. Al escuchar la tremenda contestación, la panelista soltó una carcajada incómoda y soltó: "No, bueno, chicos me voy... ¿Es joda? ¡Me odia! Es el peor día de mi vida".

Matías Defederico y Cinthia Fernández se casaron en 2015.

"¡Nunca me insultaron tanto en mi vida, por favor! Escuchame, querido, te está pegando mal quedarte con la play hasta las cuatro de la mañana. Explicame esta declaración", disparó Cinthia sorprendida. Convencido, Defederico insistió: "Es verdad, aunque no lo crea. Y me van a odiar las dos en ese sentido. Pero vi muchas cosas de mi vieja en Cinthia. Nunca lo van a reconocer ninguna de las dos".