Luego del divorcio entre Cinthia Fernández y Matías Defederico comenzaron todos los problemas. Si bien la ex pareja tiene tres hijas en común, son raras las ocasiones en las que logran ponerse de acuerdo en temas económicos.

Cada semana, el futbolista y la bailarina protagonizan un nuevo tema de discusión que deja ver la mala relación que mantienen. Semanas atrás la panelista reveló que su ex había dejado sin obra social a las pequeñas. En las últimas horas, Defederico le envió a su ex una carta documento para obligarla a pagar el alquiler de la casa donde vive con las pequeñas Charis, Bella y Francesca.

Según detalló Ángel de Brito en un polémico tuit, la vivienda era un bien matrimonial, pero el convenio firmado estipula que allí vivirán sus hijas hasta la mayoría de edad. "Matías Defederico le mandó una carta documento a Cinthia exigiéndole que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas", reveló el periodista y Cinthia no tardó en reaccionar.

La panelista comentó la publicación de de Brito y arremetió contra su ex: "Más mierd... y cara de piedra no había". Luego, a través de su perfil se dedicó a retuitear comentarios de apoyo de parte de los usuarios que además critican la actitud de Defederico.

Más mierda y cara de piedra no habia — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) January 11, 2021

"Juju alto forr...!!! Pobres nenas, tiradas de padre", "Tan mierd... se puede ser con la madre de tus hijas? Que asco me das Matías de Federico. Agradece que Citnhia te permite ver todavía a tus hijas. Yo en su lugar no sé que haría" y "No puede ser tan desgraciado! Viven sus hijas allí, son tres! Hasta la mayoría de edad les corresponde la casa. Cinthia asesorate con un abogado por favor ya, Vos cuidás mucho a tus criaturas y se nota siempre; él es un mal bicho si hace eso", fueron algunos de los mensajes que la artista compartió.