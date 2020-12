A pesar de tener tres hijas en común, la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no es de las mejores. Luego de su divorcio, las discusiones se complicaron aún más y siempre aparecen nuevos motivos de disputa.

Hace una semana, la panelista reveló a través de sus redes que el futbolística dejó de abonar la obra social de las pequeñas Francesca, Bella y Charis. "Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. Mi ex dejando sin obra social a todas. Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir!", publicó en Twitter indignada.

Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El �� de mi ex dejando sin obra social a todas ����. Y muestro pruebas para q dsp no salga a desmentir! #tardeotempranovasatenerquepagar pic.twitter.com/wNAC2NWppF — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 11, 2020

Si bien Defederico buscó mantenerse al margen de las polémicas declaraciones de la bailarina, recién llegado de un viaje con amigos fue interceptado por un móvil de "Hay Que Ver" en el aeropuerto de Ezeiza y reveló detalles de cómo es su relación con sus nenas.

"No necesito aclarar nada. No sabía nada de todo lo que dijo pero no voy a entrar en conflicto porque no me interesa, no voy a entrar en el juego mediático de Cinthia. El tema está en manos de mi abogada, todo está en condiciones y se lo pueden preguntar", manifestó sobre la supuesta falta de paga del plan médico para sus hijas y su ex pareja.

Las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico.

Además contraatacó duro contra la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" y disparó: "Soy un excelente papá y no me interesa lo que opine de mí porque siempre va a opinar porque labura de eso. Lo que se tenga que arreglar se arreglará en la Justicia".

"Laburo desde los cuatro años, todo lo que tengo me lo gané trabajando. Gracias a Dios estoy acá y puedo ocuparme porque cuando estás afuera, hablar con los abogados y demás se complica. Yo empecé a moverme y por eso todo lo que pasa", expresó.

Incluso se mostró confiado al asegurar: "No tengo nada para decir de ella, jamás dije nada de ella como madre... jamás dije nada. Si hablo es para defenderme aunque no tengo que hacerlo porque yo sé cómo soy con las chicas. A mi la tele no me da trabajo, no siento que tenga que aclarar".

"Sólo quiero paz, que no me rompa más los huev... Siempre fui un padre presente, a las nenas no les faltó nunca nada y las nenas tienen obra social y nunca les va a faltar. Todo fue siempre para mi familia, no derroché la plata. La casa en la que viven la compré yo y se las dejé a ellas", cerró picante.