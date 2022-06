El escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico es total. Luego de que la madre del exfutbolista saliera en defensa de su hijo con declaraciones polémicas, la modelo apuntó duramente contra los dos.

Fernández declaró que no iba a tolerar que su ex suegra la tildara de "mala madre". "Me ha provocado en maneras que usted no entiende la violencia. Tengo todo en mensajes diciéndome 'trol...', 'put...'. No conocés nada de mis hijas. Duermo cuatro horas y laburo todo el día para pagar lo que tu hijo no paga. Se la pasa de joda, vive la vida loca y dice que no tiene plata, es mentira".

"Señora usted es una nefasta. Decir que mi tercer hija le cag... la carrera a su hijo. Me voy a morir en vida para sacarle las ganas de vivir en la Justicia", agregó.

Por su parte, durante el fin de semana Matías Defederico estuvo como invitado en el programa de Luis Ventura, "Secretos Verdaderos" y relató cómo está atravesando esta situación mediática. El padre de Charis, Bella y Francesca sostuvo que no tiene dinero, y que "vive al día" con un alquiler como forma de ingreso.

"La casa en la que viven mis hijas la compré con lo que gané en el Corinthians", señaló.

Matías Defederico con Charis, Bella y Francesca, las hijas que tuvo con Cinthia Fernández.

Luego, el conductor le preguntó sin rodeos: "Si no estabas enamorado, ¿Por qué te casaste? ¿Fue por un capricho o error?"

"Mi casamiento fue por algo puntual, teníamos que vivir en otro país. Me iba a Turquía", comentó en principio Matías sobre su boda en junio de 2015 con la panelista de "Momento D".

"Viajé a Turquía a hacerme la revisación, que la tenía que pasar para firmar el contrato. Tenía una semana de vacaciones y yo en esa semana me casé por la visa", admitió.

Matías Defederico y Cinthia Fernández terminaron su relación en 2018.

En ese sentido, el actual entrenador de fútbol explicó que tomó esa decisión para que su familia pudiera acompañarlo en su traslado al nuevo país para jugar en el club Eskişehirspor.

"Ya tuve una experiencia en Emiratos Árabes en la cual al no estar casado la familia no se podía quedar. Intenté casarme ahí, fue muy complicado. Entonces yo después vengo a Nueva Chicago y a los 6 meses me sale esta propuesta de Turquía y ahí decido eso", indicó.

Mirá lo que dijo Matías Defederico sobre los motivos de su casamiento con Cinthia Fernández