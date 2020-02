Cinthia Fernández sufrió un ataque de llanto antes de que comenzara a grabar "Pasapalabra" y provocó un escándalo en los pasillos de El Trece ya que no quiso salir en el programa y se fue sin dar explicaicones.

Según contaron, este miércoles, en "Los Ángeles de Mañana" el episodio tendría que ver con una discusión entre Cinthia y su ex, Matías Defederico: "Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado".

Al enterarse de los dichos de la periodista Karina Iavícoli, el jugador salió furioso y apuntó fuerte contra la madre de sus hijas: "Yo la verdad quiero salir de todo este circo ridículo del que vive mi ex, pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene re podrido. Yo no vivo haciendo un reality de mi vida, pero ya me cansan. Acá, con pruebas como siempre, el abono de la mensualidad de Osde de mis hijas y el de Cinthia están al día. El cual sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado. Todo tiene un límite, dejen vivir en paz y sean felices, viejo".