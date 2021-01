¡Graciela Alfano y Matías Alé compartieron más que diez años de amor en su noviazgo! El actor reveló que durante mucho tiempo fue un "mantenido" de la exvedette ya que ella le brindaba la extención de su tarjeta de crédito.

En ese sentido, el humorista detalló cuál fue la compra más cara que hizo con el dinero de la mediática cuando en "Flor de Equipo" le consultaron por ello: "Hace poco revelaste que fuiste un mantenido. Y que Alfano te dio una extensión de su tarjeta sin tope de gasto. ¿Qué fue lo más zarpado que te compraste con la tarjeta de Graciela?".

Entre risas, Alé recordó: "Un saxo en París. Imaginate lo que salía".Tras sus palabras, Marcelo Polino acotó divertido: "Carísimo, lo vendés ahora y te comprás una cochera en Almagro".

La pareja mantuvo un romance de diez años.

"Estaba con ella en ese momento. En un momento nos separamos, ella arrancó para el lado de la Torre Eiffel y yo me fui a comprarme una remera del PSG. Paso por una casa de instrumentos y ella ya me había dicho que le gustaba cómo tocaba el saxo Facundo Arana. Y me decía ‘deberías aprender a tocar saxo’. Así que me lo compré y le caí con la valijita. Me habrá salido mil y pico de euros", detalló el artista.

.

Por último, declaró: "No me dijo nada Graciela, era con total libertad. ¡Le mandamos un beso!".