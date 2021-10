Matías Alé es conocido por ser actor, pero también por sus múltiples romances. Entre ellas están Graciela Alfano, Silvina Escudero, Floppy Tesouro y María del Mar Molar.

En está ocasión, el galán habló del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Como todos los famosos, tomó partido de un lado y decidió apoyar a la ex de Benjamín Vicuña. En una entrevista para el programa radial "Espléndidos e infidentes" dijo: "Yo quiero que me arruine la familia. Que me arruine todo. Quiero que la China venga y me haga un destrozo. Me encanta".

.

Frente a los dichos del actor, Adriana Aguirre, la conductora del programa, quedó shockeada y dijo: "Está enamorado de ella. Ya lo dijo al aire antes. Juega para todos lados".

Pareciera que después de la reconciliación entre la empresaria y el jugador del PSG, las cosas se empezaron a calmar un poco y la China Suárez empieza a tomar un poco de aire luego de muchos días de acoso.

La China Suárez vuelve a tener un poco de calma.

Por el momento, la actriz no salió a responderle a Alé, ni dio otro mensaje relacionado al tema mediante su red social Instagram. Después de los turbulentos días que vivió, está disfrutando sus últimos días en España.