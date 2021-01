La reunión swinger en Mar del Plata que fue desarticulada por un operativo policial al que los participantes confundieron con strippers dio el puntapié necesario en "Polémica en el Bar" para hablar de las experiencias de Matías Alé con otras parejas.

Consultado por si alguna vez había tenido experiencia con swingers, el actor reveló: "No fue una vez, es una forma de vida para mí. Yo mucho tiempo fui ‘el quinto elemento’".

Ante la atenta mirada de los presentes, explicó de qué se trataba: "Es el que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo".

.

"Les mando un beso a Gustavo y Celeste. Me contactaron por Twitter. Yo era la fantasía de las mujeres. Son de San Fernando. Me escribió Gustavo y me dijeron que querían conocerme. ‘Sobre todo mi mujer te quiere conocer’", recordó el humorista sobre una de sus experiencias. Y finalizó: "Le paso el teléfono, me llamó y fue ella la que me contactó".