Matías Alé estuvo como invitado en "Polémica en el Bar" esta semana y dejó boquiabiertos a todos los presentes al hacer una tremenda revelación sobre su relación con Silvina Escudero. Mientras en el ciclo de América se debatía sobre el rol de los padres en los tiempos que corren, Alé aprovechó la ocasión para dar a concer algunos detalles íntimos de la época en la que salía con la bailarina.

Chiche Gelblung fue el primero en mandar al frente al mediático sobre lo que llegó hacer para seguir con Escudero: “Tuvo una novia que lo mandó a dormir a la cucha del perro”. Perplejo ante semejante dato, Horacio Cabak indagó más en el asunto y el actor no tuvo otra opción más que aceptarlo. “Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”, contó sin revelar quién era la novia en cuestión.

.

De todos modos, Alé aclaró que había sucedido pocas veces. “No la pasé tan mal, hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa”, aseguró tratando de ponerle una cuota de humor a la anécdota. A pesar de que él no quiso revelar el nombre, Chiche no pudo contenerse y reveló que se trataba de Silvina Escudero, quien todavía vivía con sus padres cuando se puso de novia con Alé en 2009.

Insólita anécdota de Matías Alé sobre su relación con Silvina Escudero.

“En un cuarto estaba su hermana Vanina, en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros. Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí”, argumentó sobre su decisión de dormir en el espacio dedicado a las mascotas. Además, también confesó que es alérgico al pelo de animal, por lo que debía realizar un ritual de desinfección para no despertar su alergia.

Por último, detalló que en ese momento también estaba Álvaro Navia, actual marido de Vanina Escudero, pero que a él no lo sometieron a la cucha de los perros porque ya tenía "antigüedad" en la familia.