Después de casi tres meses de cuarentena por coronavirus, Matías Alé se refirió a la situación de los profesionales de la salud y se refirió al problema de salud que atravesó años atrás al padecer un brote psicótico.

Según contó, transita sus días de cuarentena en la casa de su madre desde el 18 de marzo.

.

"Con mi mamá estamos juntos desde el 18 de marzo, dos días antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria. La verdad que se me pasa el tiempo. Hago clases de gimnasia por zoom, hago las compras, limpio la casa, veo la tele. Me compré una Play 4, que no tenía… Así que me pongo a jugar con amigos de manera online. Sólo tengo dos juegos: el FIFA 20, de fútbol, y el Fortnite... Sí, juego con nenes de 10 y 12 y hay veces que a la noche estoy con los auriculares puteándome con los pibitos", contó divertido.

Sin embargo, no deja de lado la información y reveló que sigue las novedades sobre el COVID-19.

"Me gusta mucho ver y escuchar a los infectólogos. Confío mucho en los científicos, en la medicina nuestra. Ahora que pasó la pandemia, por suerte se clarifican algunas cosas", consideró en diálogo con Clarín.

Matías Alé apuntó contra Paulo Dybala, pareja de Oriana Sabatini.

Además, aseguró que los médicos deberían ganar más que un jugador de fútbol. En ese sentido, el actor reflexionó respecto a cuáles son las prioridades de la sociedad en este contexto de pandemia y crisis sanitaria. "A veces se le da más bola a (Lionel) Messi que a un enfermero que está en contacto con la primera línea de la enfermedad, que debería tener más prioridad que mucha otra gente".

"Ahora hay cosas que quedan claras. Un médico debería ganar más que Dybala", resaltó convencido y aclaró: "No por caerle a ellos. Doy este ejemplo para demostrar que se invirtieron las prioridades laborales".