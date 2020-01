Oriana Sabatini es de las figuras con más requisitos para participar del " Bailando" este año. Si bien fue uno de los primeros nombres que apareció en la lista de posibles convocadas al certamen se conocieron algunas de sus exigencias para participar de la competancia.

Según La Pavada del Diario Crónica, la cantante pidió una exorbitante suma de dinero para sumarse a la pista. Se estima que quiere firmar contrato por 20 mil euros y solicitó que Mati Napp sea su compañero.

.

Pero el ex de Flor Vigna ya habría rechazado acompañarla. "Hablé con Mati y me dijo que él no quiere bailar y que quiere que sea Jony el bailarín de Ori”, aseguró Lourdes Sánchez en "Los Ángeles de la Mañana" en referencia a Jonathan Lazarte.

En la edición anterior, Napp fue el coreógrafo de Flor junto a Facu Mazzei y para esta nueva emisión de "ShowMatch" habría propuestas para que se incorpore como bailarín, pero el artista lo está evaluando.

“Oriana se fue un poco para atrás. Está ahí, pensándolo, no sabe si va”, cuestionó Majo Martino y puso en duda la participación de la artista.