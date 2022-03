Hace poco, el encuentro entre Susana Giménez con los jurados de “Masterchef Celebrity 3" dio mucho que hablar en las redes y fue muy celebrado por los fanáticos del certamen culinario. Pero ahora, para sorpresa de muchos, se conoció que Patricio Giménez, hermano de la diva, no es tan fanático del reality argentino en el que participan los chefs Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

.

Patricio fue participante de la versión de Uruguay del programa y opinó sobre el formato de la competencia que conduce Santiago del Moro: "No tengo muy presente el de Argentina, sé que todas las galas no son de eliminación y en nuestro caso en cada programa se va alguien y no hay changüí. Eso le da una presión, acá no tenés descanso”.

Patricio, hermano de Susana Giménez, participó en la edición uruguaya de "Masterchef Celebrity"

Tras destacar la edición uruguaya, el cantante habló sobre su experiencia personal en las cocinas: “Es inabarcable lo que no sabes, sí podes crecer mucho en esos cuatro meses o lo que dure el programa, obvio no vas a abarcar todo, menos si no sos repostero. Hay que tratar de disfrutarlo porque si también te presionas vos es tremendo. Yo estaba entre hoteles y me prestaban cocinas pero no disponía todos los días, eso era un limitante para mí importante”.

El domingo Paula "Peque" Pareto abandonó la competencia por decisión propia, y el público se lamentó mucho, ya que era una de las grandes candidatas para la final. En ese sentido, en su entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el hermano de Susana dijo que no le gustaría ser concursante de la versión de Telefe.

Patricio Giménez dijo que no participaría en "Masterchef Celebrity" de Argentina porque lo considera "escandaloso".

"Si me llamaran de Uruguay hasta te diría que iría de vuelta, pero en Argentina no creo. Primero porque no tengo pensado estar tanto tiempo en Argentina y porque si el formato es muy escandaloso, y que remite a los programas de la tarde y mañana, y todos criticando una cosa, no me interesa, es más farandulero”, señaló Giménez, sobre la alta exposición mediática.

Como cierre, el músico que está instalado en el país vecino desde inicios de la pandemia, agregó: “Entiendo que el Masterchef de Argentina va por ese lado, no participaría. Realmente no lo he consumido pero en base a mi experiencia entiendo que a veces el periodismo, no todo, pero gran parte se nutre de pavadas y de conflictos. No es lo que a mí me interesa que trascienda, me siento más cómodos con el formato de acá”.

Mirá lo que dijo Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, sobre “Masterchef Celebrity"