Joaquín Levinton ya se perfila como uno de los participantes más divertidos de la nueva temporada de "Masterchef Celebrity 3". Con su humor y gracia, el cantante de Turf va encontrando su lugar en la competencia para hacer reír tanto al público como al jurado, con sus cómicas ocurrencias.

.

Si bien el músico expresó antes del certamen que su desempeño en la cocina no es el mejor, lo que llamó la atención es su gran talento y creatividad a la hora de bautizar los platos que realiza. Durante el segundo programa, el rockero preparó un pescado al horno con coliflor y papa, que presentó como “Un pescadito en filet”. Cuando Germán Martitegui, jurado del programa, le preguntó si tenía nombre, Levinton dijo: "¿El pescado? Sí, Raúl", y provocó la risa de todos.

En el desafío con temática de la India, el rockero cocinó pollo al curry y el apodo que le puso se hizo tendencia en las redes. “¿No te parece que te podría haber quedado un poquito más humectado? ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste?”, le consultó Martitegui, a lo que el rockero contestó: “Si, pero no sabía hacer eso. Y el arroz, usé el que estaba ahí, no me acuerdo”. Luego, exclamó: “Arrozmith" y “Arroz Ramazzotti”, en referencia a la banda Aerosmith y al cantautor Eros Ramazzotti.

En la emisión del martes, el homenajeado fue el jurado Donato de Santis. El reto de la noche fue ir al mercado extremo y elegir cualquier alimento que quisieran para cocinar, por lo que el intérprete hizo un cerdo con puré de boniato y espárragos, al que bautizó: "Chuletas a la boniato de Santis". El chef italiano calificó el plato como "muy predecible", pero de todos modos se alegró y agradeció el halago.