Donato de Santis es un chef muy renombrado, tanto en Argentina como en Italia, y mientras se prepara para volver a degustar los platos en " MasterChef Celebrity 3", nuevamente como jurado, el italiano reveló qué participantes le gustaría que estén en las cocinas más famosas del mundo.

Su compañero y amigo, Damián Betular confesó que anhelaba tener a Wanda Nara en el ciclo que conduce Santiago del Moro. Al respecto, su colega respondió: “Yo también le pedí a Wanda Nara y me gustaría, entre otras personas. Con Wanda hay una conexión con Italia aunque ahora esté en Francia. No sé si será posible logísticamente pero yo dije en otra ocasión que no va a ser difícil porque en Argentina abundan los talentos y las figuras”.

.

En charla con Mitre Live, continuó refiriéndose a los posibles participantes y agregó: "Wanda por un lado me gustaría pero Susana Giménez sería genial. No sé si aguantará tres meses estando ahí. Es un programa difícil para soportarlo físicamente”.

"Un Darín sería genial, Ricardo. Son figuras que están en otro lado del mundo. No sé si van a comprometerse tres meses, durante tanto tiempo. Ese es el problema. Tres meses de tu vida o más porque está la previa. Hacer algo tan demandante” finalizó sobre la elección de los famosos.

¡Mira la entrevista!