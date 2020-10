Luego de su primera semana al aire, " MasterChef Celebrity" logró posicionarse como uno de los programas favoritos de la audiencia argentina en el prime time y compite cabeza a cabeza con la popularidad del "Cantando 2020".

Tras los primeros programas, las figuras de la farándula argentina que participan de la competencia de cocina dejaron ver algunos de los rasgos de su personalidad además de su talento a la hora de poner las manos en la masa. Pero con el correr de los capítulos la competencia para consagrarse como el mejor cocinero se pone cada vez más reñida y empiezan a asomar algunos cruces entre las personalidades.

Galas atrás, Leticia Siciliani se había mostrado muy segura frente al exigente jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Hasta se autodenominó como "la favorita" de los chef expertos del ciclo.

Sin embargo, tras la emisión del lunes y luego de escuchar las devoluciones a las preparaciones de sus compañeros, la actriz llegó a una nueva conclusión sobre el favoritismo del jurado. En ese sentido apuntó directamente a Vicky Xipolitakis y su relación con Martitegui.

"Vicky es la preferida de Germán", soltó en una de sus intervenciones y cerró: "No quiero seguir hablando del tema". La semana pasada, la mediática fue elegida como la mejor cocinera y se subió al balcón con un pin destacado. Incluso emocionó a todos luego de contar lo que representa su participación en el ciclo de Telefe.

"Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año en el que estoy muy golpeada, pero por mi forma de ser siempre sigo con una sonrisa y para adelante. Siendo mamá, hoy poder hacer cositas para mí y que me estén saliendo un poquito bien, con tres monstruos, lo digo por lo profesionales que son, porque son todos lindos, eh, adelante mío que me feliciten, la verdad... que me recontra emociona", dijo la ex vedette entre lágrimas.