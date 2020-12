Cada nueva gala de eliminación en " MasterChef Celebrity" potencia la sensibilidad de cada uno de sus participantes que sienten la presión de poder quedar fuera de la competencia. Pero este domingo, Leticia Siciliani no pudo evitar las lágrimas tras la dura devolución del jurado Germán Martitegui.

Camino hacia la gran final del reality de cocina, los jueces se ponen cada vez más exigentes con las figuras y no solo evalúan la preparación sino también su actitud, ganas y estrategia de juego. Es por eso que al presentar su lemon pie en la mesa del jurado, Donato De Santis le preguntó a la actriz cómo se veía fuera del programa.

"Como estaba antes de empezar, pero habiendo aprendido algunas cosas más de cocina", respondió y su comentario no cayó bien a Martitegui que a su turno se lo hizo saber. "El entusiasmo... Te preguntan '¿qué pasa hoy si salís del certamen?', y vos decís 'mi vida sigue igual'", remarcó el chef indignado.

La hermana de Griselda Siciliani quiso explicar: "Mi vida va a seguir igual, como la llevo, feliz, con mi novia, mis amigos y cocinando un poco más, quizás. Para mí son dos cosas diferentes cómo sigue mi vida o si me pongo mal porque me voy. Son mis formas y quizás cambie algo después de estar acá. Pero no quiere decir que no quiera estar".

En ese momento, quebró en llanto frente a las cámaras y Germán buscó consolarla: "Ese ingrediente es muy importante. Por qué estás acá, qué querés lograr, tiene que ser muy importante para vos. Porque es muy importante darle eso a alguien que realmente tenga ganas de tenerlo. Perdón si te puse mal, pero es un esfuerzo para que termines de entender que está bueno lo que estás haciendo".

.

"Me cambió mucho el día a día por estar acá. Estoy contenta de estar acá, perdón si no se nota", aseguró Leticia desbordada de emoción. Mientras el chef reflexionó: "No hace falta que pidas perdón, pero sí necesito que entiendas lo que te estoy diciendo".

Antes de regresar a su estación de cocina, la participante confirmó: "Sí, lo entiendo. Gracias". Y se ganó un caluroso aplauso de sus compañeros. Luego confesó que está feliz por su participación en el certamen y lamentó: "Me da pena no poder transmitírselo. Por eso me angustio".